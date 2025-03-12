Εκτεταμένους ελέγχους-περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών θα διενεργήσει τις επόμενες ημέρες η Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της απαγόρευσης χρήσης πυρός που αποφασίστηκε σε όλη την επικράτεια λόγω της εκδήλωσης αυξημένου αριθμού πυρκαγιών τις τελευταίες ημέρες, αλλά και των μετεωρολογικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες και κατά τόπους ισχυροί άνεμοι) που αναμένεται να επικρατήσουν.

Σύμφωνα με νεότερη διευκρινιστική ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η απαγόρευση χρήσης πυρός ισχύει από τις 11 έως τις 17 Μαρτίου 2025, δηλαδή έως και την επόμενη Δευτέρα.

Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι τις 17 Μαρτίου 2025, σε όλη την επικράτεια, θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι-περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 9/2024 (Τεύχος B' 2387/22.04.2024) με θέμα «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Επισημαίνεται, ότι η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 19/2024 (Τεύχος B' 2550/30.04.2024) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι προβλέπονται υψηλά πρόστιμα και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Ακόμη, η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:

Τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο.

Τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr.

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://civilprotection.gov.gr/

«Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

Την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε.

Το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!», τονίζει η Πυροσβεστική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.