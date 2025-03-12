Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 18χρονος χωρίς δίπλωμα που φούλαρε το αμάξι του και διέφυγε χωρίς να πληρώσει

Ένας 18χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, «φούλαρε» με καύσιμα το όχημά του χωρίς να πληρώσει, ενώ αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών να σταματήσει και διέφυγε.

Συνελήφθη όμως και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για ληστεία, απείθεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η εις βάρος του αποδιδόμενη ληστεία (φέρεται να απείλησε τον υπάλληλο του βενζινάδικου και δεν πλήρωσε καύσιμα αξίας 68 ευρώ) τελέστηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, οπότε κατάφερε να διαφύγει από τους αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο.

Εντοπίστηκε τελικά ένα 24ωρο αργότερα και συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

