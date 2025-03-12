Απαγόρευση καύσης σε όλη την Ελλάδα λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών

Απαγόρευση καύσης σε όλες τις περιοχές της επικράτειας αποφασίστηκε κατά την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, λόγω του αυξημένου αριθμού πυρκαγιών που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, μόνο χθες εκδηλώθηκαν πάνω από 70 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα με κύριο αίτιο την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η απαγόρευση καύσης- καθώς και οι ανάλογες ποινές σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις- ήδη είναι σε ισχύ.

Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τρίτη, 18/3, λόγω των επικίνδυνων μετεωρολογικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυροί, ενδεχομένως και θυελλώδεις άνεμοι) που θα επικρατήσουν για την παραπάνω χρονική περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.