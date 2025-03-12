Πρωτόγνωρης βίας επεισόδια ξέσπασαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όταν συγγενείς ασθενή επιτέθηκαν στον γιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του αφού επρόκειτο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.

Όπως αναφέρει το larissanet, παρά την επίθεση που δέχθηκε, ο γιατρός συνέχισε να περιθάλπει τον ασθενή, ενώ στο μεσοδιάστημα έφτασε στο σημείο και περιπολικό με αστυνομικούς.

Στη θέα των αστυνομικών, οι συγγενείς του ασθενή εξαγριώθηκαν και μάλιστα επιτέθηκαν με μανία και στον αστυνομικό που ξυλοφόρτωσαν ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Οι συνάδελφοί του κατάφεραν τελικά να τον αποσπάσουν από τα χέρια τους αν και τα επεισόδια συνεχίστηκαν αφού επίθεση από τους εξαγριωμένους που επιτέθηκαν και στον οδηγό του ασθενοφόρου που θα μετέφερε τον συγγενή τους στο νοσοκομείο με τη συνοδεία άλλης γιατρού.

Προανάκριση για το πρωτόγνωρο περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Πηγή: skai.gr

