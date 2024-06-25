Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διαφυγή ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση της φωτιάς στην Ύδρα.

Όπως αναφέρεται, η «Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε αναμείχθηκε προανακριτικά στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση από προανακριτική ή εισαγγελική Αρχή, σχετικά με την ύπαρξη μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα».

Πηγή: skai.gr

