ΕΛ.ΑΣ για φωτιά στην Ύδρα: Oυδέποτε αναμείχθηκαμε προανακριτικά - Ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διαφυγή ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση της φωτιάς στην Ύδρα

Ελληνική Αστυνομία

Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διαφυγή ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση της φωτιάς στην Ύδρα.

Όπως αναφέρεται, η «Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε αναμείχθηκε προανακριτικά στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση από προανακριτική ή εισαγγελική Αρχή, σχετικά με την ύπαρξη μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα».

