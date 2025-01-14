Απαγορεύεται προσωρινά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, από το 51ο έως το 100ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

Στόχος η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Από αυτήν εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι, τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

