Κύκλωμα προστασίας: Μυστήριο για τον ρόλο γνωστού ηθοποιού που επισκεπτόταν το «αρχηγείο»

Μυστήριο αποτελεί τις τελευταίες ώρες ο ρόλος πασίγνωστου ηθοποιού ο οποίος φέρεται να είχε επισκεφτεί το «στρατηγείο» του κυκλώματος προστασίας στη λεωφόρο Συγγρού.



Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ το όνομα του ηθοποιού υπάρχει στη δικογραφία, καθώς έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να μπαίνει στο κτήριο. Δεν είναι όμως ανάμεσα στους 19 κατηγορούμενους που αύριο Τετάρτη και μεθαύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μέχρι τώρα δεν του έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία, καθώς δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να τον εμπλέκουν στο κύκλωμα.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την τελευταία φορά που ο ηθοποιός επισκέφτηκε το «στρατηγείο» της οργάνωσης κάθισε μισή ώρα περίπου, και κατόπιν αποχώρησε μόνος του προς άγνωστη κατεύθυνση. Ωστόσο, τα στελέχη της Κατεχάκη τονίζουν πως οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να «ξεδοντιάσουν» το κύκλωμα του οποίου τα κέρδη υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 85 εκατ. ευρώ.

Με αστρονομικές ταρίφες, μέθοδο, αλλά και κρίσιμες προσβάσεις στην αστυνομία λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που κάλυπτε λέσχες και οίκους ανοχής. Πρωταγωνιστές επίορκοι αστυνομικοί και πυροσβέστες, με πρωταγωνίστρια και κομβικό πρόσωπο τη 37χρονη βραβευμένη κατά τα άλλα αστυνομικό.

