Νέα στοιχεία προκύπτουν για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό, καθώς οι Αρχές, εντόπισαν ύποπτες συναλλαγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 44χρονου προφυλακισμένου κατηγορούμενου.

Ειδικότερα, πολλά και τακτικά εμβάσματα, της τάξης των 100.000 - 200.000 ευρώ, από πολλές εταιρείες, οι περισσότερες από τις οποίες υπαρκτές αλλά και κάποιες ανύπαρκτες, εντοπίστηκαν στις κινήσεις των λογαριασμών ανύπαρκτης εταιρείας σκαπτικών μηχανημάτων και χωματουργικών εργασιών του 44χρονου προφυλακισμένου για την δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό τον περασμένο Ιούλιο.

Από τη σχετική και παράλληλη έρευνα πολλών υπηρεσιών, προέκυψαν, σε χρόνο αρκετά προγενέστερο της δολοφονίας του τοπογράφου, ύποπτες εισροές χρημάτων σε λογαριασμούς της εταιρείας του κατηγορουμένου. Εμφανίζονται τακτικά εμβάσματα, αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, από πολλές εταιρείες, χωρίς προς το παρόν κάποια από αυτά να μπορούν να ταυτιστούν ως πιθανές "αμοιβές" συμβολαίων θανάτου. Οι περισσότερες από τις εταιρείες που καταθέτουν χρήματα σε λογαριασμό της εταιρείας του κατηγορουμένου είναι υπαρκτές, ωστόσο είναι "ομιχλώδες" το τοπίο των μελών των διοικητικών συμβουλίων και νομικών εκπροσώπων, καθώς φαίνεται πως είναι "αχυράνθρωποι"-"αόρατοι" ή με στοιχεία ταυτότητας που είναι ανύπαρκτα.

Στελέχη των διωκτικών Αρχών εξετάζουν αν πίσω από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται πρόσωπα, που είναι ύποπτα για ηθική αυτουργία της δολοφονίας του τοπογράφου ή δραστηριοποιούνται στη Μύκονο και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Κάποιες άλλες εταιρείες είναι ανύπαρκτες, με έδρες, διευθύνσεις στις οποίες δεν παρουσιάζεται επαγγελματική δραστηριότητα. Αρμόδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι οι περισσότερες από τις υπαρκτές και ανύπαρκτες εταιρείες που κατέθεσαν χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς της εταιρείας του κατηγορούμενου εκτελεστή, φέρεται να δραστηριοποιούνται σε κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

