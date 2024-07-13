Μια 44χρομη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν καταπλακώθηκε από κλαδί πλατάνου, την ώρα που καθόταν ως θαμώνας σε υπαίθριο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Λιτοχώρου Πιερίας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη, χθες, γύρω στις 10 το βράδυ. Η 44χρονη (ημεδαπή) μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου όμως οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Από την Αστυνομία συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αλλά αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Δίον Ολύμπου διεξάγεται προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

