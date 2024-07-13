Την 1η Αυγούστου ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ

Την 1η Αυγούστου 2024 ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025, καθώς από τις 15 Ιουλίου στις 08:00 έως τις 20 Ιουλίου 2024 στις 23:59 είναι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων.

Όπως επισημαίνει η υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πρόκειται για ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που παρέχει στους συνταξιούχους την ευκαιρία να απολαύσουν διακοπές σε επιλεγμένα καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, με μειωμένο κόστος, ενισχύοντας την κοινωνική ευημερία τους και την ποιότητα ζωής τους.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ευκαιρίες για ξεκούραση και αναψυχή σε μια μεγάλη ομάδα δικαιούχων, που ανέρχονται σε 25.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται οι αιτούντες συνταξιούχοι, καθώς και τα άμεσα και έμμεσα ωφελούμενα μέλη τους, όπως οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι συνοδοί ΑμεΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr».

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μόνο οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

τα τέκνα των δικαιούχων, ηλικίας από 5 έως 18 ετών,

τα τέκνα των δικαιούχων, ηλικίας άνω των 18 ετών, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένα ή άμεσα ασφαλισμένα, λόγω αναπηρίας, με ποσοστό 67% και άνω,

οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη και

οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελούμενων ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω, με βεβαίωση από αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση διακοπών από τους συνταξιούχους σε καταλύματα του μητρώου παρόχων του προγράμματος.

Η διάρκεια διαμονής κυμαίνεται από μία έως έξι διανυκτερεύσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικά, για συγκεκριμένους προορισμούς, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως και Σάμος, η διαμονή μπορεί να φτάσει τις 10 διανυκτερεύσεις, ενώ για Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία, εκτός Σποράδων, τις 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού καλύπτει επίσης την ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή, με συμμετοχή των δικαιούχων στο κόστος κατά 25%, ενώ, για τα ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι δωρεάν, κάνοντας τις διακοπές προσιτές και ευκολότερες για όλους τους δικαιούχους.

Οι τιμές επιδότησης που καταβάλλει η ΔΥΠΑ στους παρόχους διαμονής είναι αυξημένες κατά 20% για τον μήνα Αύγουστο, την περίοδο των Χριστουγέννων (15/12/2024-14/01/2025) και το Πάσχα (11/04/2025-27/04/2025).

Στις περιοχές με δυνατότητα 10ήμερης και 12ήμερης διαμονής η διαμονή είναι εντελώς δωρεάν για τους δικαιούχους, ενώ σε άλλες περιοχές η ιδιωτική συμμετοχή κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και την παροχή πρωινού, καθιστώντας το πρόγραμμα οικονομικά προσιτό για όλους.

Αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2024-2025, η κ. Χορμόβα σημειώνει ότι αυτό εξελίσσεται με επιτυχία. Ήδη έχουν εκδοθεί οι 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ, από την 1η Ιουλίου 2024, που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουν ενεργοποιηθεί περισσότερες από 8.500 επιταγές.

Σύμφωνα με την κ. Χορμόβα, χαρακτηριστική της στήριξης του προγράμματος από τη ΔΥΠΑ είναι και η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 43%. «Δεδομένης της αμοιβαίας σχέσης συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα), εφέτος εντάχθηκαν στο μητρώο μας ακόμα περισσότεροι πάροχοι, διευρύνοντας κατ’ επέκταση και τις επιλογές των ωφελουμένων» αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Χορμόβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

