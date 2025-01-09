Κώστας Σημίτης : Το τελευταίο χειροκρότημα στον πρώην πρωθυπουργό - Βίντεο

Το ύστατο χαίρε στον Κώστα Σημίτη απηύθυναν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών η οικογένεια του, ο πολιτικός κόσμος της χώρας και εκπρόσωποι ξένων αντιπροσωπειών, καθώς και πολίτες που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον πρώην πρωθυπουργό.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και οι καθηγητές Γιάννης Βούλγαρης, Τάσος Γιαννίτσης (πρώην υπουργός) και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πομπή ξεκίνησε πεζή προς το Α' Νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο κατευόδιο, ενώ πλήθος κόσμου χειροκροτούσε την ώρα που η σορός εξέρχονταν από την εκκλησία.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την απόδοση τιμών.

Πηγή: skai.gr

