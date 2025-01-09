Τη δημιουργία νέων κέντρων φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας ή και την προσθήκη νέων θέσεων σε υπάρχοντα χρηματοδοτεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το ποσό των 70 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, κάλεσε τους δημάρχους, αλλά και τους ιδιοκτήτες βρεφικών, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, με επιστολή της προς

την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για αξιοποίηση της δυνατότητας η οποία δόθηκε με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου και στους ΟΤΑ α' βαθμού την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ) και τον Σύλλογο Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος (ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ), να αξιοποιήσουν το επιδοτούμενο πρόγραμμα προκειμένου να αυξήσουν τις θέσεις στους υπάρχοντες δημοτικούς σταθμούς ή να δημιουργήσουν και νέες.

Η κ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι «η δημιουργία, επιπλέον, 20.000 νέων θέσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διευκόλυνση της καθημερινότητας της οικογένειας και δη των εργαζόμενων γονιών. Συνδυαστικά με την γενναία αύξηση του προϋπολογισμού για τα vouchers που φέτος άγγιξε τα 380 εκατ. ευρώ και το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς", αυτές οι 20.000 νέες θέσεις αποτελούν ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη στις υφιστάμενες οικογένειες και ταυτόχρονα στέλνουν ένα θετικό μήνυμα σε όσους σκέφτονται ως προοπτική να αποκτήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Ως αρμόδιο υπουργείο, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συνεκτικές πολιτικές και προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην ομαλή διαχείριση της οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για όλους. Γνωρίζουμε ότι οι μικρές αυτές «νίκες» είναι καίριες για τη μεγάλη μάχη του δημογραφικού».

Αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά στην οικονομική υποστήριξη δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου, των δήμων, καθώς και ιδιωτών για τη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών ή νέων τμημάτων στους υπάρχοντες, προκειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον 20.000 θέσεις για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών για την περίοδο έως και το α' τρίμηνο του 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' βαθμού. Το ύψος της επιδότησης-ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μέγιστο ποσό 300.000 ανά σχέδιο) και οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

1. Κτιριακές υποδομές και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου.

2. Μόνιμο εξοπλισμό για τη λειτουργία του σταθμού.

3. Απαιτούμενες προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές μελέτες.

Η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από τους υποψήφιους δικαιούχους, η οποία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://vns-2-0.tee.gov.gr/ και διαρκεί μέχρι την εξάντληση του ποσού των 70 εκατ. ευρώ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Συνεπώς, εάν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν ως «υποκαταστήματα» κάτω από το ίδιο ΑΦΜ (και όχι ως αυτόνομες νομικές οντότητες), υποβάλλεται μία και μοναδική πρόταση, που, όμως, μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες που καλύπτουν ανάγκες και στους άλλους βρεφονηπιακούς, εφόσον βρίσκονται εντός της ίδιας περιφέρειας.

Εάν, όμως, κάθε βρεφονηπιακός είναι ανεξάρτητη επιχείρηση με δικό της ΑΦΜ, τότε μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές προτάσεις. Επιχειρήσεις- εργοδότες που υποβάλλουν αίτηση ως κοινοπραξία δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση και ως μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ, ανά σχέδιο/πρόταση.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες του δικαιούχου υπερβαίνουν το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης, ο δικαιούχος καλύπτει τη διαφορά με ίδια κεφάλαια. Για κάθε νέα θέση βρέφους η δημόσια επιχορήγηση δεν μπορεί να ξεπερνά των ποσό των 3.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σημειώνεται, ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των επιλέξιμων δαπανών θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος απαλλάσσεται από το καθεστώς ΦΠΑ στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους (first come-first served).

Η προθεσμία υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων είναι έως την 28η Φεβρουαρίου 2026.

Η ενίσχυση στους δικαιούχους θα καταβληθεί με:

- Καταβολή προκαταβολής 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ζητηθεί, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

- Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές.

- Αποπληρωμή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

