ΕΛ.ΑΣ: 27 συλλήψεις για παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Αθήνα

Η διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Αθήνας, αιφνιδιαστικό έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 27 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παραβάσεις των νομοθεσιών για τα παίγνια, τα προσωπικά δεδομένα και περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κατάστημα εντοπίστηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και διαπιστώθηκε ότι σε αυτό διενεργούνταν παράνομα τυχερά παίγνια, όπως «ρουλέτα» και «φρουτάκια».

Μάλιστα, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του καταστήματος επιτηρούνταν από κάμερες χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής, με σκοπό τον έλεγχο της εισόδου και των κινήσεων των πελατών καθώς και την αποφυγή αιφνιδιαστικών αστυνομικών ελέγχων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* παιγνιομηχάνημα τύπου «ρουλέτα» με υποδοχέα κερμάτων χαρτονομισμάτων,

* ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι με οθόνες, συνδεδεμένες με κεντρικές μονάδες και ποντίκια, όπου απεικονιζόταν το τυχερό παίγνιο «ρουλέτα»,

* 6 επιτραπέζιες ρουλέτες,

* 25 πλήρεις υπολογιστές, που απεικόνιζαν το τυχερό παίγνιο «φρουτάκια»,

* 3 επιτοίχιες οθόνες,

* 8 server,

* 4 τραπέζια χαρτοπαιξίας,

* ασύρματο τηλεχειριστήριο και 15 κάμερες,

* πλήθος μαρκών και τραπουλόχαρτων,

* ιδιόχειρες σημειώσεις και

* 4.465 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, τα υπόλοιπα κατασχεθέντα στη διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για φύλαξη, ενώ το χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες, κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

