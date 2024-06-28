Πατίσια: Συνελήφθη 53χρονος που κατάρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Συνελήφθη, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στην περιοχή των Πατησίων, 53χρονος από τη Συρία, κατηγορούμενος για πλαστογραφία και κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 53χρονος, τουλάχιστον από το 2020, δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση και εμπορία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που προορίζονταν για την παράνομη διακίνηση μεταναστών ή την παράνομη νομιμοποίηση τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το σκοπό αυτό λειτουργούσε ένα πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, έχοντας ειδίκευση σε έντυπα χορήγησης αιτούντος πολιτικού ασύλου Ελλάδας και δελτία ταυτότητας ιταλικών αρχών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από την εμπορία των εγγράφων εκτιμάται πως αποκόμιζε χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 300 έως και 800 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή των Πατησίων και κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

- 290 δελτία ταυτότητας, εκ των οποίων τα 286 Ιταλικών Αρχών,

- πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων (ηλεκτρονικός υπολογιστής, 2 πλαστικοποιητές, 2 εκτυπωτές, μεταλλική μήτρα με ανάγλυφο εντύπωμα ιταλικών αρχών και πλήθος γραφικής ύλης),

- άδεια ικανότητας οδήγησης ιταλικών αρχών,

- 2 δελτία αιτούντος πολιτικού ασύλου ελληνικών αρχών και

- 2 κινητά τηλέφωνα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της Επιχειρησιακής Δράσης EAST MED 2.2 του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας ηγείται η Ελλάδα.

Κατά την ημέρα δράσης (Action Day), η διεύθυνση Αλλοδαπών ενισχύθηκε και με ειδικό εμπειρογνώμονα της EUROPOL προκειμένου να συνδράμει στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφορικών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL (Mobile Office).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

