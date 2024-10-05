Χαμηλότερα θα κοστίσει εφέτος στον καταναλωτή η προμήθεια του ελαιολάδου από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, μιας και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η εφετινή παραγωγή αναμένεται να είναι καλύτερη από αυτήν του 2023.

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις η φετινή ελαιοκομική παραγωγή θα ανέλθει μεταξύ 220-230 χιλιάδων τόνων» είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόμου προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο, θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο ο πόλεμος της Ρωσίας με τη Ουκρανία, που αύξησε τις τιμές σε βασικά προϊόντα και παρέσυρε και το ελαιόλαδο, όσο και οι έντονες κλιματικές συνθήκες που μείωσαν σε ιστορικά χαμηλά τις παραγωγές ελαιολάδου σε όλη τη «Λεκάνη της Μεσογείου», εκτόξευσε τις τιμές για τον καταναλωτή, καθιστώντας τον «πράσινο χρυσό» είδος πολυτελείας.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Οικονόμου, αυτή η εικόνα πρόκειται να αλλάξει, μιας και οι παραγωγές σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες επανέρχονται σε «φυσιολογικά» επίπεδα.

«Θα υποχωρήσουν οι τιμές»

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις επαγγελματιών του κλάδου, οι φετινές τιμές παραγωγού θα είναι χαμηλότερες από πέρυσι. Και επισημαίνουν «όταν οι ποσότητες είναι σχεδόν διπλάσιες από την περασμένη χρονιά, δεν μπορεί ο παραγωγός να πληρωθεί την ίδια τιμή με πέρυσι».

Ήδη, οι παραγωγοί πληρώνονται περί τα 8 ευρώ το λίτρο, όμως ίδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι δεν θα διατηρηθεί αυτό το μομέντουμ.

«Το παιχνίδι έχει έναν ευχαριστημένο και έναν δυσαρεστημένο. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάζουμε και τον καταναλωτή ο οποίος δυσκολεύεται να πληρώσει το λάδι στις σημερινές τιμές», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ.

Και συνεχίζει: «πρέπει να αφήσουμε την αγορά να παίξει με την προσφορά και τη ζήτηση. Πέρυσι οι τιμές παραγωγού ξεπέρασαν τα 10 ευρώ και αυτή η αύξηση πέρασε και στον τελικό καταναλωτή».

Αυτό θα βοηθήσει να μπει ξανά το ελληνικό ελαιόλαδο στο τραπέζι των οικογενειών. Λόγω των εκτόξευσης των τιμών πέρυσι πολλά νοικοκυριά επέλεξαν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό παρθένο ελαιόλαδο με φθηνότερα ηλιέλαια, σπορέλαια κ.α. Αυτό μάλιστα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο καθώς σε Ισπανία και Ιταλία, καθαρά ελαιοπαραγωγικές χώρες, η κατανάλωση υποχώρησε, όπως και στη χώρα μας, κοντά στο 18% με 20%.

Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου «οφείλεται στην αύξηση της τιμής αλλά και στις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών» και πρόσθεσε «θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να μπει ξανά στο τραπέζι το ελληνικό ελαιόλαδο».

«Αυτά πρέπει να γίνουν για να αποκτήσει αξία το ελαιόλαδο»

Προκειμένου να δοθεί επιπλέον αξία στο προϊόν, ο κ. Οικονόμου είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τα οφέλη που έχει το ελαιόλαδο στην υγεία του»

Οι έλεγχοι σύμφωνα με τον ίδιο πρέπει να ενταθούν και ο «πράσινος χρυσός» να πωλείται τυποποιημένος και όχι χύμα και ανώνυμα το οποίο σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒΙΤΕΛ «είναι συχνά και νοθευμένο». «Εάν γίνουν όλα αυτά τότε οι όροι του ανταγωνισμού και η αγορά θα δουλέψουν από μόνοι τους» σημείωσε».

Και συμπλήρωσε «σίγουρα χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική, κυρίως για τις εξαγωγές και της ενίσχυσης των δράσεων, προβολής και προώθησης του προϊόντος» καταλήγοντας «όλοι πρέπει να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

