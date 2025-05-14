Τρίωρη στάση εργασίας στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, για αύριο Πέμπτη, από τις 12.00 έως τις 15.00 ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εγκατάσταση «παράνομης πιάτσας της Uber δίπλα στη νόμιμη πιάτσα των ταξί».

«Απαιτούμε ισονομία και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες. Δεν χαρίζουμε μεταφορικό έργο που ανήκει στο ταξί και δεν διαπραγματευόμαστε την επαγγελματική μας υπόσταση» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το ΣΑΤΑ και δηλώνει:

«Το προεδρείο πιστό στις αξίες που πρεσβεύει θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα διαλόγου με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο κλάδος θα αναγκαστεί να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις».

Πηγή: skai.gr

