Στον εφέτη ειδικό ανακριτή Λάρισας για την υπόθεση των Τεμπών η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μεταβεί σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη που διερευνά την υπόθεση των Τεμπών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, «η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ιδιότητάς της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων, με σκοπό την ενημέρωση για την πορεία της ανάκρισης, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση, την διαβίβαση της ανακριτικής δικογραφίας στη Βουλή και την δημοσιοποίηση συγκλονιστικών στοιχείων που αποκαλύπτουν νέες ενέργειες συγκάλυψης».



