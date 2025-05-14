Στις ελληνικές φυλακές παραμένει ο 21 ετών άνδρας που καταζητείται στις ΗΠΑ ως ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία καταλογίζεται ότι προσεγγίζει, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσει να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημά του για αντικατάσταση της κράτησής του με περιοριστικούς όρους μέχρι να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για το αμερικανικό αίτημα έκδοσής του.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά διωκτικά έγγραφα, πρόκειται για υπήκοο ΗΠΑ, με ελληνική καταγωγή από την πατρική του γραμμή. Ο ίδιος φέρεται να ζει τα τελευταία χρόνια με την οικογένεια του στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε η σύλληψή του, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας αναζητήσεων που εκκρεμούσε από τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του για να δικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας περί εκμετάλλευσής παιδιών, κατ' επάγγελμα, πράξη που φέρεται να τελέστηκε τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρεται στα αμερικανικά διωκτικά έγγραφα.

Στα ίδια έγγραφα η συγκεκριμένη οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική». Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη της στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Κατά την εξέταση του αιτήματος αντικατάστασης της προσωρινής του κράτησης, ο 21 ετών καταζητούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του καταλογίζονται. «Πάτησα κάποιο λινκ στο ίντερνετ […] Δεν είμαι κακός άνθρωπος, ούτε αρχηγός αυτής της οργάνωσης», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη σύντομη τοποθέτησή του. Προηγουμένως ο πατέρας του κατέθεσε ότι η οικογένεια ζει τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα κι ότι 21 ετών γιος του τελείωσε το σχολείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατέχει σταθερή κατοικία στην πόλη.

«Τρομάζουμε στο άγνωστο, είναι όλα θεωρία αυτά», είπε σχετικά με το αμερικανικό αίτημα και τις κατηγορίες που καταλογίζουν οι ΗΠΑ στον γιο του.

Η συνήγορος του εκζητούμενου ανέφερε ότι ο νεαρός κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης της ελληνικής υπηκοότητας. Τόνισε δε, ότι κατά το χρόνο της φερόμενης τέλεσης των πράξεων διέμενε στην Ελλάδα και γι' αυτόν τον λόγο διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής ποινικής έρευνας που εκκρεμεί στα χέρια εισαγγελέα για να αποφασιστεί η απαγγελία κατηγοριών για πράξεις που τυχόν τελέστηκαν στη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

