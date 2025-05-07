Uber: Νέο σημείο παραλλαβής στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η Uber ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη νέα της συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), παρουσιάζοντας ένα νέο σημείο παραλαβής Uber, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης για τους επιβάτες που καταφθάνουν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Από την 1η Μαΐου 2025, όλες οι παραλαβές επιβατών μέσω της εφαρμογής Uber στον ΔΑΑ θα πραγματοποιούνται από την Έξοδο 4 του επιπέδου αφίξεων, αντικαθιστώντας τα προηγούμενα σημεία στις Εξόδους 1 και 5.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη δράση της Uber στην ελληνική αγορά, και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο αερολιμένας εξυπηρέτησε 5,8 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 11,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Η διεθνής επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 15%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της θέσης της Αθήνας ως διεθνούς ταξιδιωτικού προορισμού.

«Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε την εμπειρία μετακίνησης για τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της άνετης και ασφαλούς μετακίνησης στο σύνολο του ταξιδιού, δημιουργούμε ένα ευδιάκριτο σημείο παραλαβής, εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την ευκολία για τους χρήστες μας από τη στιγμή που φτάνουν», δήλωσε η Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια της Uber στην Ελλάδα.

Η Uber παραμένει η κορυφαία επιλογή μετακίνησης για τους επισκέπτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων αστικής κινητικότητας.

