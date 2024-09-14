Με εντυπωσιακά άλματα αλεξιπτωτιστών ξεκίνησε σήμερα, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, η 12η Athens Flying Week.

Το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακροβατικά σμήνη όπως οι Saudi Hawks με τα πράσινα Bae Hawk Mk.65, η Patrulla Aguila, η ισπανική ομάδα που θα πλημμυρίσει τον ουρανό της Τανάγρας με τα χρώματα της ισπανικής σημαίας, η Swiss PC-7 Team με τα αεροσκάφη PC-7 και η Polish Orlik Team με ένα φαντασμαγορικό αεροπορικό σόου.

Η Athens Flying Week 2024 θα φιλοξενήσει πάνω από 50 αεροσκάφη από το εξωτερικό και -όπως κάθε χρόνο- όλα τα ιπτάμενα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Η φετινή Athens Flying Week συνδυάζει αεροσκάφη για όλα τα γούστα, καθώς, μεταξύ άλλων, θα «παρελάσουν» μαχητικά όπως Rafale, F-16, Eurofighter, Mirage 2000-5 και F-4 Phantom.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει 2 Rafale M που θα εκτελέσουν επίδειξη αλλά και ένα πανίσχυρο Eurofighter Typhoon από τη Σαουδική Αραβία.

Από πλευράς ιδιωτικών συμμετοχών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Dario Costa, διάσημο Ιταλό πιλότο της RedBull, κάτοχο του ρεκόρ Guinness, που θα πετάξει μέσα από δύο διαδοχικά τούνελ με το Extra 330 SC, τον Luca Bertossio, πρωταθλητή με το Glider αλλά και τον Frank Van Houten, Ολλανδό πιλότο που θα χαρίσει ένα υπέροχο νυχτερινό σόου με πυροτεχνήματα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας συμμετέχουν με Rafale, F-4 Phantom, Mirage 2000-5, T-6 και το θρυλικό Spitfire MJ-755.

Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη ικανοτήτων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ και αερομαχία που θα καθηλώσει τα βλέμματα.

Παράλληλα με το εναέριο θέαμα, οι επισκέπτες θα δουν μία πλούσια στατική έκθεση, όπου για πρώτη φορά, μάλιστα, θα εκτεθεί το σπάνιο Antonov-30 της ρουμανικής Αεροπορίας.

Το σόου ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο στις 20:30.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.