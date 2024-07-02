Λογαριασμός
Και δεύτερη σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου

Προηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή

UPDATE: 23:02
σεισμός

Και δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:34 νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 3,8χλμ και σημειώθηκε 30 χλμ νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Σεισμός

Λίγα λεπτά πριν τις δέκα το βράδυ της Τρίτης, σημειώθηκε η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 16χλμ νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος ήταν στα 19,4 χλμ ενώ δεν έχει υπάρξει πληροφορία για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η δόνηση έγινε πιο αισθητή στα νότια παράλια.

σεισμος

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός Κρήτη
