Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 12χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 9χρονο αγόρι - Χειροπέδες και στους γονείς του

Όπως κατήγγειλε ο παππούς του 9χρονου αγοριού, αναζητούσε για ώρα χθες τον εγγονό και τελικά όταν τον εντόπισε αντίκρισε -όπως είπε- το παιδί να κακοποιείται σεξουαλικά από τον 12χρονο

βιασμός αγοριού

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ενός 12χρονου φέρεται να έζησε ένα αγόρι μόλις 9 ετών στον οικισμό Αγία Σοφία, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, ο 12χρονος φέρεται να ασέλγησε στον 9χρονο. Ο 12χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες του βιασμού και των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το φρικιαστικό συμβάν έγινε -σύμφωνα με την καταγγελία στις Αρχές- χθες το απόγευμα. Όπως κατήγγειλε ο παππούς του 9χρονου αγοριού, αναζητούσε για ώρα χθες τον εγγονό και τελικά όταν τον εντόπισε αντίκρισε -όπως είπε- το παιδί να κακοποιείται σεξουαλικά από τον 12χρονο!

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο 9χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ή όχι κακοποίηση.

