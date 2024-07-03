Οι υψηλές θερμοκρασίες θα δώσουν τη θέση τους σε μπόρες, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο διήμερο, Τετάρτη και Πέμπτη σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

"Ασταθείς αέριες μάζες, που έρχονται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας, θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια από Τέταρτη μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις", αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ:

"Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τετάρτη (3/7)

Στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την Πέμπτη (4/7)

Α. Στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως Χαλκιδική).

Β. Στη Θεσσαλία (κυρίως στα δυτικά τμήματά της) και στις Σποράδες.

Γ. Στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην Εύβοια".

