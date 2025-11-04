Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

Στο νοσοκομείο από τα ξημερώματα της Τρίτης νοσηλεύεται η Ρούλα Πισπιρίγκου, έπειτα από επιδείνωση της υγείας της.

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους, όπως είπε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή. Η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, ενώ σε ορατά σημεία του κεφαλιού της έχει χάσει μεγάλο μέρος του τριχωτού, κάτι που είναι εμφανές και στις συγκρατούμενες της και το σωφρονιστικό προσωπικό. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

Το Εφετείο για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, με την υπεράσπιση να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεκδίκασης των υποθέσεων. Παράλληλα, συγκροτείται νέα ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και ιατροδικαστών, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, θα συμβάλουν στην τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση της υπερασπιστικής γραμμής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.