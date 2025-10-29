Για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, καταδικασμένη πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της, μίλησε η δικηγόρος της μητέρας από την Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Alpha η κυρία Βάσω Πανταζή, η 37χρονη έχει διαγνωστεί με ερυθηματωειδη λύκο, μια αυτοάνοση νόσο.

Στην περίπτωση της Πισπιρίγκου μάλιστα η νόσος εμφανίζει εκφυλιστικές τάσεις, της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα και έχει χάσει πάνω από 30 κιλά.

«Συγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό δεν προκαλεί καμία λύπηση» σχολίασε η Κατερίνα Καινούριου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η Ρούλα Πισπιρίγκου κάθε Παρασκευή μεταφέρεται από τις φυλακές της Θήβας στην Αθήνα για εξετάσεις, καθώς στις φυλακές δεν υπάρχει η απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

«Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή. Πρέπει να είναι εδώ» είπε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

