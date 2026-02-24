Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα μετά τα επεισόδια στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, την ίδια στιγμή που ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι τις επόμενες μέρες σκοπεύει να ξαναπάει, χαρακτηρίζοντας «λάθος» το ότι δεν προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του γιατρού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (24/2), η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως κανείς πολιτικός δεν καλεί την Αστυνομία όταν πρόκειται να επισκεφτεί κάποιο κτίριο που σχετίζεται με το εκάστοτε υπουργείο στο οποίο βρίσκεται. «Η ΕΛΑΣ ανάλογα με τις πληροφορίες για το αν θα πραγματοποιηθούν επεισόδια, προγραμματίζει και ανάλογα θέτει τα μέτρα τάξης σε εφαρμογή. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως ο λόγος που η ΕΛΑΣ ήταν ενήμερη είναι πως υπήρχαν καλέσματα και είχαν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε ανοιχτές πηγές του Διαδικτύου ενόψει της επίσκεψης του υπουργού.

«Εάν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί, νομίζω οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η ΕΛΑΣ βρέθηκε εκεί, για να καταφέρουν να εισέλθουν εντός του χώρου όλοι οι προσκεκλημένοι - όχι μόνο ο κύριος υπουργός. Στη συνέχεια, εισήλθαν στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί, διότι οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να διακόψουν τα εγκαίνια με το να μπουν μέσα», υπογράμμισε αμέσως μετά η κ. Δημογλίδου.

Όπως είπε, η σωματική ακεραιότητα όλων βρισκόταν υπό απειλή, από τη στιγμή που εμποδιζόταν η είσοδος στο κτίριο. «Δεν έγινε καμία χρήση βίας από την πλευρά της Αστυνομίας και καμία χρήση δακρυγόνων, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα δημιουργούνταν πανικός αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

