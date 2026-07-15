Εξιτήριο πήρε σήμερα, Τετάρτη, η Αφροδίτη Νέστορα η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί η μητέρα της, Βάγια.

Στις πρώτες της δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου η κ. Νέστορα αρχικά ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές «στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν, μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν και εμένα και τον πατέρα μου, και τους υπόλοιπους ενοίκους της υποδομής. (Ευχαριστώ) κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή χωρίς, βέβαια, επιτυχία. Και φυσικά, το νοσοκομείο Παπανικολάου, που νοσηλεύτηκα τις τελευταίες 15 ημέρες. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι, να επιστρέψω στην κανονικότητά μου».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς, να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου, και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».

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Ερωτηθείσα για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της η πολιτεύτρια της ΝΔ ανέφερε πως: «Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκθέτει κάθε λογική, είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι, και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας, που πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάξουμε, και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές».

Αναφορικά με τους δράστες είπε πως «θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει».

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο και στη συνέχεια στο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Παπανικολάου» αναφέρει:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».





Πηγή: skai.gr

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