Μιράντα Κερ: «Ούτε αυγά ούτε σούσι» – Η αυστηρή διατροφή και η σκέψη για λίφτινγκ

Η Μιράντα Κερ μίλησε για την αυστηρή διατροφή και τις καθημερινές συνήθειες ευεξίας που ακολουθεί, αποκαλύπτοντας ότι δεν τρώει αυγά, γαλακτοκομικά, σιτάρι ή σούσι. Το 43χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας περιέγραψε τους διατροφικούς κανόνες που έχει θέσει στον εαυτό του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Let’s Be Honest».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε λίφτινγκ στο μέλλον, καθώς έχει εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα που έχει δει σε φίλους της.

Όταν ρωτήθηκε τι περιλαμβάνει συνήθως το πρωινό της, η Μιράντα Κερ αποκάλυψε ότι έχει αποκλείσει εντελώς τα αυγά από τη διατροφή της. «Δεν τρώω αυγά. Επιλέγω πρωτεΐνη, επομένως καταναλώνω διάφορα είδη κρέατος, όπως ελάφι και βίσονα. Τρώω κρέας που δεν προέρχεται από μαζική παραγωγή», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι αποφεύγει, επίσης, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το σιτάρι, ενώ είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τα έλαια που χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα. «Καθόλου γαλακτοκομικά, καθόλου σιτάρι και καθόλου αυγά. Είμαι επίσης πολύ συγκεκριμένη με τα έλαια. Μαγειρεύω μόνο με λάδι καρύδας ή αβοκάντο», είπε. Το ελαιόλαδο, όπως διευκρίνισε, το χρησιμοποιεί στις σαλάτες, αλλά όχι στο μαγείρεμα.

Η Μιράντα Κερ δήλωσε ότι καταναλώνει μικρές ποσότητες σολομού, αλλά μόνο όταν είναι μαγειρεμένος. Σύμφωνα με την ίδια, προσπαθεί να μην τρώει πολύ σολομό λόγω της ανησυχίας της για την παρουσία υδραργύρου στα ψάρια.

Όταν ρωτήθηκε για το σούσι, ήταν κατηγορηματική, λέγοντας ότι δεν θα το επέλεγε ποτέ, καθώς φοβάται το ενδεχόμενο ύπαρξης παρασίτων στο ωμό ψάρι. «Μου αρέσει πολύ το χαβιάρι. Το χαβιάρι είναι καλό, δεν έχει παράσιτα», είπε χαμογελώντας.

Η Μιράντα Κερ αναφέρθηκε και στις αισθητικές επεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απορρίπτει την πιθανότητα να κάνει λίφτινγκ κάποια στιγμή στη ζωή της. Όπως αποκάλυψε, έχει φίλους που έχουν προχωρήσει στη συγκεκριμένη επέμβαση και θεωρεί ότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Πηγή: skai.gr

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