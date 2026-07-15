Προφυλακιστέος και ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους, σε απόσταση 250 μέτρων από το σημείο όπου έγινε η δολοφονική εμπρηστική επίθεση.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σημειώνεται πως χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται πως τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία.

Οι δύο αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά». Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτησή ήταν προϊόν σύμφωνης γνώμης ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Πηγή: skai.gr

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