ΕΕ: Στο συρτάρι τα σχέδια Μελόνι για την Ισπανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Μελόνι δεν πέτυχε τους πολιτικούς της στόχους στη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης.

Η προσωρινή αναστολή ισχύος του χώρου Σένγκεν μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά την κρίση στη Θέουτα κρίθηκε αναποτελεσματική καθώς δεν πέρασε κανένας μετανάστης στον χώρο Σένγκεν.

Η Ιταλία περιορίζει την αναστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας μόνο μέχρι τις 15 Αυγούστου αντί για το τέλος του μήνα, σε μια προσπάθεια να μην επηρεαστεί αρνητικά ο τουρισμός.

Η κυβέρνηση Μελόνι δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει. Όπως υπογραμμίζουν πολλοί σχολιαστές, η συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών των χωρών της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε χθες, δεν επέτρεψε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.



Η Ρώμη, ως γνωστόν, μόλις ξέσπασε η κρίση στη Θέουτα αποφάσισε την προσωρινή παύση της ισχύος του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία. Οι αρμόδιοι υπουργοί όμως αναγνωρίζουν τώρα ότι από τον θύλακα της βόρειας Αφρικής δεν κατάφερε να φτάσει στην Ισπανία και στον χώρο Σένγκεν ούτε ένας μετανάστης. Κάτι που σημαίνει ουσιαστικά ότι η ιταλική πρωτοβουλία ήταν ανώφελη.



Η δε εφημερίδα La Repubblica γράφει σήμερα ότι η παύση αυτή της ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών από την Ισπανία μπορεί να διαρκέσει μόνο μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο και όχι μέχρι το τέλος του μηνός, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση Μελόνι θα προσπαθήσει να αποφύγει την μετατροπή του συγκεκριμένου μέτρου σε μπούμερανγκ, ιδίως για τον τομέα του τουρισμού.

Δισταγμός για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

Σε ό,τι αφορά δε την κύρια πρόταση της Ιταλίας, η οποία αφορά τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών κυρίως σε αφρικανικές χώρες, το θέμα δεν έτυχε εμβάθυνσης στη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών. Πολλές βορειοευρωπαϊκές χώρες δεν θέλουν να ξοδέψουν κι άλλα χρήματα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Διότι διαφορετικά θα πρέπει να μειωθούν τα μελλοντικά κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, το οποίο ευνοεί τις μεσογειακές χώρες. Η χθεσινή συνεδρίαση έδειξε ότι η δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε χώρες της Αφρικής ή της Ασίας δεν είναι προς το παρόν κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνον από όποια κράτη μέλη το θεωρούν χρήσιμο. Σε σύνολο είκοσι επτά χωρών έχουν δείξει έως τώρα ενδιαφέρον μόνον πέντε.



Στο μεταξύ, η εφημερίδα της Συνέλευσης των Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας, Avvenire, γράφει σήμερα ότι η σκληρή αυτή γραμμή της κυβέρνησης Μελόνι αποτελεί στην πραγματικότητα μόνον τη βιτρίνα μιας πιο πολυσύνθετης στάσης. Όπως αναφέρεται, τα τελευταία τέσσερα χρόνια φέρονται να έλαβαν άδεια παραμονής στην χώρα τουλάχιστον 150.000 παράτυποι μετανάστες. Χρησιμοποιήθηκε μια «πλάγια οδός»: μετά από σχετικό αίτημα εργοδότη, τους δόθηκε άδεια εργασίας, στα πλαίσια των νόμιμων ροών αλλοδαπών, οι οποίες εγκρίνονται κάθε χρόνο από την κυβέρνηση.

Η Μελόνι θα επιμείνει στο μεταναστευτικό

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης όμως θα συνεχίσει να ζητά – μεγαλοφώνως – αυστηρότερα μέτρα από την Ευρώπη και να δίνει έμφαση στην υπεράσπιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Διότι όλα δείχνουν ότι σε οκτώ μήνες θα προσπαθήσει να πάει σε πρόωρες βουλευτικές και φοβάται ότι μπορεί να μην εξασφαλίσει το αναγκαίο ποσοστό για να επανεκλεγεί.



Τα τελευταία γκάλοπ επιβεβαιώνουν ότι το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Βανάτσι, συνεχίζει να ισχυροποιείται. Αρκετοί απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Μελόνι και της Λέγκα προτίθενται να στηρίξουν τη νέα αυτή ακραία πολιτική δύναμη, η οποία στην Ευρώπη έχει συμμαχήσει με την AfD και δεν είναι βέβαιο ότι, ανεβάζοντας διαρκώς τους τόνους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα καταφέρει να τους μεταπείσει.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.