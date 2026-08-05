Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 53χρονου Δανού που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή - Δείτε βίντεο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου, στο κάτω άκρο, 53χρονου Δανού, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κολύμπια στο νησί της Ρόδου.Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 53χρονου Δανού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κάτω άκρο ενώ βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή στα Κολύμπια της Ρόδου. Πυροσβέστες τον εντόπισαν, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μεσημεριανές ώρες σήμερα, Τετάρτη 05 Αυγουστου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.

Μετά την κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβεστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρων από την 11η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53 χρόνο τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγες ώρες μετά, σήμερα, Τετάρτη 05 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

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