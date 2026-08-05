ΓΣΕΕ: Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε πυρόπληκτους σε Μάνδρα και Μέγαρα

Είδη πρώτης ανάγκης σε κατοίκους περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά διένειμαν εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής.

Αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ, με επικεφαλής τον οργανωτικό γραμματέα και πρόεδρο της ΕΕΚΕ, Απόστολο Ραυτόπουλο, και τον αναπληρωτή οικονομικό γραμματέα, Κώστα Κουλούρη, μετέβη στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής.

Μαζί με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτη Ρεντούμη, τον γενικό γραμματέα, Πέτρο Καλαντζάκο, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επισκέφθηκαν τέσσερις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διανεμήθηκαν 15.000 νερά, 25.000 μάσκες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε πυρόπληκτους, καθώς και στις ομάδες «Πατέρα» και «Κούρος» στα Μέγαρα και στη Μάνδρα.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία απηύθυνε έγγραφο κάλεσμα προς τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες της δύναμής της, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες.

«Στην προσπάθεια ανακούφισης των συνανθρώπων μας, δίνουμε όλοι το παρόν. Με ενότητα και αλληλεγγύη στεκόμαστε στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών μας», αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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