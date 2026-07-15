Τη σοβαρή υπόθεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φ.Π.Α. -τύπου «carousel»- από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών, διερευνά στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ύστερα από παραγγελία και εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα

Για την υπόθεση, έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ως εμπλεκόμενοι συνολικά 4 άτομα και συγκεκριμένα 2 επιχειρηματίες και 2 λογιστές, ηλικίας 51, 52 και 51, 55 ετών αντίστοιχα.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, προέκυψε τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025, η ύπαρξη σύνθετου δικτύου εταιρειών που είχαν συσταθεί στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό, οι οποίες προέβαιναν σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως να αποδίδουν τον ανάλογο Φ.Π.Α. και υποβάλλοντας αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α. που ουδέποτε καταβλήθηκε.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών, καθώς και λογιστές, πραγματοποίησαν μέσω των εταιρειών αυτών, πλήθος συναλλαγών με εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα.

Πιο αναλυτικά, οι συγκεκριμένοι γνωρίζοντας ότι οι εικονικές αυτές εταιρίες είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν αποκλειστικά προκειμένου να συγκεντρώνουν την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., τον οποίο δεν απέδιδαν («εξαφανισμένος έμπορος»), είχαν σκοπό είτε την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α., είτε τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, με στόχο την τεχνητή εξισορρόπηση του χρεωστικού Φ.Π.Α. και τη μείωση ή πλήρη αποφυγή απόδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το προϊόν που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι, ως παράνομο περιουσιακό όφελος, εκτιμάται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ανέρχεται τουλάχιστον στα 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενο από μη απόδοση ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α., ενώ, επιπλέον, προέκυψαν ενδείξεις ότι δεν αποδόθηκε, αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 24,2 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Έχουν δεσμευθεί κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), σε οικίες, καθώς και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα που περιλαμβάνουν λογιστικά στοιχεία και διάφορα έγγραφα των ανωτέρω εταιρειών, 99.000 ευρώ, καθώς και 3 αυτοκίνητα.

Περαιτέρω, από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Δ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών ψηφιακής εγκληματολογίας και προηγμένων τεχνικών, κατέστη δυνατή η διάσπαση των σύνθετων ψηφιακών εμποδίων, καθώς και ο εντοπισμός, η πρόσβαση και η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και λοιπών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets) συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

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