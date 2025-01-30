Εξηγήσεις για ψευδή κατάθεση θα δώσει ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Train

Tης Έλενας Γαλάρη

Εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης θα δώσει ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο.

Το πρώην στέλεχος της εταιρείας καλείται να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, για την κατάθεση που είχε δώσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία με σύμφωνη γνώμη όλων τον κομμάτων έτσι ώστε να ελεγχθούν τα όσα είχε υποστηρίξει.

Η παραγγελία προς τον πταισματοδίκη δόθηκε πριν από λίγες ημέρες, χωρίς να περιλαμβάνει χρονικό όριο για την εκτέλεσή της.

Ο εισαγγελέας ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία, έχει ήδη στείλει παραγγελία σε πταισματοδίκη για να λάβει ανωμοτί εξηγήσεις από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train, ενώ έχει αποστείλει και αίτημα στις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας με το οποίο ζητεί να του διαβιβαστεί πιστοποιητικό για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

