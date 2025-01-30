Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό νεαρού χιονοδρόμου, που είχε χάσει τον προσανατολισμό του, στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια στη Νάουσα Ημαθίας.
Ο νεαρός έχασε τον προσανατολισμό του και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 12.45. Κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, οι οποίοι κατάφεραν τον να εντοπίσουν, καλά στην υγεία του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
