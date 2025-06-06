Αστυνομική επιχείρηση, με σκοπό την καταπολέμηση της εμπορίας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ στις 3 και 4 Ιουνίου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Υ.Α.Τ., καθώς και σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση πληροφοριών και διασταυρώσεις στοιχείων πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε οικίες και συνελήφθησαν για δύο ξεχωριστές υποθέσεις συνολικά 6 άτομα, που κατηγορούνται για κατά περίπτωση παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τρίτης (3/6), οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους να προβαίνουν εντός οικίας στην πώληση ναρκωτικών σε άτομο, έναντι του ποσού των 10 ευρώ. Όταν ο αγοραστής ακινητοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, μικτού βάρους 0,5 γραμμαρίων και κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,1 γραμμαρίων.

Οι παραπάνω συνελήφθησαν και σε έρευνες που έγιναν στη συνέχεια σε οικία και εξωτερική αποθήκη στην περιοχή συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, συνεργοί των παραπάνω, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά χάπια, καραμπίνα και φυσίγγια.

Στη δεύτερη περίπτωση, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άτομο, το οποίο κατείχε συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, μικτού βάρους 1 γραμμαρίου και κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά προηγουμένως από ισόγεια οικία στην περιοχή, όπου διαμένει άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 115 ναρκωτικά δισκία,

• 0,3 γραμμάρια κοκαΐνη,

• 1,5 γραμμάριο ηρωίνη,

• καραμπίνα και 45 φυσίγγια,

• 1.938,5 ευρώ,

• 3 κινητά τηλέφωνα,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 6 κάμερες, 2 καταγραφικά εικόνας και 2 τηλεοράσεις.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων όπως (κατά περίπτωση) όπλα, ναρκωτικά, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συμμορίες, κλοπές, απάτη, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ σε δύο απ' αυτούς είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου 5 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και ένας για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.