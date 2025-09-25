Της Έλενας Γαλάρη

Στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια η οποία διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην κατάθεσή τους ο Χρήστος και η Μαρία Βλάχου απέδωσαν ρόλο συντονιστή στον Χρήστο Τριαντόπουλο στις παράνομες εργασίες που όπως υποστηρίζουν έγιναν, αλλά και στις πιέσεις που ασκήθηκαν σε όλους όσοι εργάζονταν στον χώρο αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χαροκαμένοι γονείς παρέδωσαν στοιχεία στην ανώτατη δικαστική λειτουργό, που ισχυρίζονται ότι αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων τα οποία ελέγχονται για την υπόθεση του μπαζώματος.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος, όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.