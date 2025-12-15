Εξάρχεια: Άνδρας άρπαξε την σύντροφό του μέσα από κατάστημα

Tης Κάτιας Νιάκαρη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών επί της οδού Στουρνάρη, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν υπάλληλος, την οποία καλούσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο ο σύντροφός της, χωρίς εκείνη να απαντά.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας έφτασε στο κατάστημα μαζί με ακόμη ένα άτομο, το οποίο βρισκόταν στη θέση του οδηγού.Ο σύντροφος της γυναίκας εισήλθε στο κατάστημα, την άρπαξε και την έβαλε με τη βία σε αυτοκίνητο.

Οι υπάλληλοι που έγιναν μάρτυρες της σκηνής ειδοποίησαν άμεσα την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι ο άνδρας κρατούσε όπλο.

Σε σημείο της οδού Αχαρνών, ο οδηγός του οχήματος αποβίβασε το ζευγάρι στη μέση του δρόμου και αποχώρησε.Εκεί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τους μετέφεραν στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Ομόνοιας.

Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε όπλο-ρέπλικα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.