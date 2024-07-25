Άνοδο στο 38% των τμημάτων κατεγράφη με βάση τα στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, παρατηρείται πτώση βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές, άνοδος στις πιο χαμηλόβαθμες.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 73.161 (61.985 ΓΕΛ και 11.176 (ΕΠΑΛ) και συνολικά, εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.412 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πιο αναλυτικά, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων των ΓΕΛ ανήλθε στο 69,7% και το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στο 37,61%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, υποβλήθηκαν 21.511 αιτήσεις και οι επιτυχόντες ανήλθαν στους 16.211, με ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής σε ΣΑΕΚ στο 75,36%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Αθήνας. Πιο αναλυτικά, η πρώτη τριάδα τμημάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο έχει ως εξής:

Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, μόρια: 14.310, αύξηση κατά 4.500 μόρια

Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άρτα), μόρια: 15.250, αύξηση κατά 3.460 μόρια Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, μόρια: 14.510, αύξηση κατά 3.380 μόρια



Στον αντίποδα, οι δυο από τις τρεις σχολές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων είναι στρατιωτικές σχολές. Αναλυτικότερα:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, μόρια: 13.155, πτώση κατά 3.160 μόρια Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σώματα), μόρια 12.415, πτώση κατά 3.140 μόρια Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), μόρια: 14.820, πτώση κατά 2.900 μόρια.

Πηγή: skai.gr

