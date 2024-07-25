H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη πλήρους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων καθώς και για τη μη συμμόρφωση των εθνικών κανόνων με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Όπως σημειώνεται παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη αντικρούσει πλήρως τις αιτιάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία 91/271/EΟΚ, αυτή αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, απαιτώντας τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2020 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2021.

Για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας η Ελλάδα θα πρέπει να κατασκευάσει νέες υποδομές σε διάφορους οικισμούς και θα χρειαστεί να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες υποδομές σε άλλους.

Σε ό,τι αφορά την παραπομπή της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Οι ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στο να καθιερωθεί ένα σύγχρονο σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελληνικοί κανόνες δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και με το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2022 και αιτιολογημένη γνώμη στις 19 Απριλίου 2023. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των εθνικών της κανόνων με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να επιτρέπει στον κάτοχο των εν λόγω προσόντων να ασκεί το ίδιο επάγγελμα στο έδαφός του. Οι κανόνες επιβάλλουν επίσης στα κράτη μέλη υποχρεώσεις διαφάνειας και αναλογικότητας.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα, λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία απαγορεύει την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Το ελληνικό δίκαιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε δημόσια σχολεία σε σύγκριση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα όσον αφορά την άδεια μητρότητας και την αναρρωτική άδεια. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ανταποκριθεί και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

