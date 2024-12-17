Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκρήξεων, εμπρησμών, σωματικών βλαβών, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 16 Δεκεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές ομάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής, στον Μαραθώνα και στο Παγκράτι.

79 άτομα στη δικογραφία - 25 συνελήφθησαν - Έχουν ταυτοποιηθεί και τα υπόλοιπα 14 μέλη

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -25- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε επιπλέον περιλαμβάνονται το ηγετικό μέλος, το οποίο είναι ήδη έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης και ακόμα -14- μέλη, η πλειοψηφία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, που –κατά περίπτωση- κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -39- άτομα, η πλειοψηφία των οποίων κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μέσω της αξιοποίησης του συνόλου του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού και των εργαστηριακών εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, είχαν δομημένη και διαρκή δράση επιδιώκοντας τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής ενώ, ο σκληρός πυρήνας αυτής, προχωρούσε και σε «κατά παραγγελία» τοποθέτηση Αυτοσχέδιων Εμπρηστικών Εκρηκτικών Μηχανισμών, εμπρησμούς, απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή σε άτομα κ.α. σοβαρά αδικήματα.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τον αρχηγικό ρόλο της οργάνωσης είχε 44χρονος, ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, ο οποίος μαζί με -2- ακόμη μέλη, με ρόλο υπαρχηγού, είχαν αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου την ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο στο διαχειριστικό όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, οι δύο υπαρχηγοί καθ΄όλη τη διάρκεια της δράσης τους ανέφεραν ότι λειτουργούσαν για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε σε δύο υποομάδες, με επιμέρους δομή και δράση.

Η πρώτη υποομάδα αποτελούσε τον «σκληρό πυρήνα» της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας τόσο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όσο και την τέλεση σοβαρών κακουργημάτων από τα οποία προέκυψε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στη δεύτερη υποομάδα τα μέλη της ήταν χαμηλότερα στην ιεραρχία και δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά και καθημερινά στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα σε Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Άλιμο, Ηλιούπολη, Κορωπί, Λαγονήσι και Ανάβυσσο.

Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης τους λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας να κατονομάζονται μεταξύ τους, μιλώντας αόριστα και συνθηματικά, με κωδικοποιημένες εκφράσεις και λέξεις, ενώ προτιμούσαν τις δια ζώσης συναντήσεις.

Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Από τη συνδυαστική μελέτη του προανακριτικού υλικού, πέραν της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, διαπιστώθηκε ότι από την εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή –κατά περίπτωση- μελών της, διαπράχθηκαν:

εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το Νοέμβριο του 2023 στο Μαρούσι,

τοποθέτηση Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού Εμπρηστικού Μηχανισμού, τον Ιούνιο του 2024, σε είσοδο πολυκατοικίας στο Περιστέρι,

αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών ατόμου, τον Αύγουστο του 2024, για χρηματική οφειλή του,

απειλές σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τον Αύγουστο του 2024,

τοποθέτηση Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού Εμπρηστικού Μηχανισμού, τον Αύγουστο του 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αργυρούπολη και

στην απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβόλο όπλο και μαχαίρι σε βάρος -2- ατόμων, το Οκτώβριο του 2024 στη Νέα Σμύρνη.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-154.915- ευρώ,

-1- κιλό κοκαΐνη,

-32.600- γραμμάρια κάνναβης, -50- χάπια Ecstasy, -640- γραμμάρια MDMA,

-16- ζυγαριές και -23- τρίφτες,

-5- πιστόλια και επτά γεμιστήρες πιστολιού,

-2- αεροβόλα με γεμιστήρες,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

γεμιστήρα πολεμικού όπλου με είκοσι εννέα φυσίγγια,

ζώνη εξάρτησης φυσιγγίων,

-17- μαχαίρια,

σιδερογροθιά,

μεταλλική ράβδος,

-12- αυτοκίνητα και -9- μοτοσυκλέτες,

πλήθος από νάιλον συσκευασίες,

-18- κροτίδες, -37- καπνογόνα, -62- πυροτεχνήματα – βεγγαλικά,

-6- φωτοβολίδες και πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων,

-3- εκτοξευτήρες αθυρμάτων,

πλήθος αναβολικών,

πλήθος κινητών και καρτών sim,

διάφορα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,

-3- ρολόγια μεγάλης αξίας,

laptop,

-110- λίρες Αγγλίας,

αστυνομικό πηλήκιο και

-13- σπρέι χρώματος.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.