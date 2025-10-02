Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 20χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες, ο συγκεκριμένος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο λίγη ώρα αργότερα και τον οδήγησαν στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 20χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

