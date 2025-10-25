Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε μηχανές και αυτοκίνητα

Σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η Αστυνομία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η επταμελής συμμορία αλλοίωνε τα χαρακτηριστικέ των οχημάτων, πλαστογραφούσε έγγραφα και άδειες Κυκλοφορίας και τα γύριζε πίσω στην αγορά.

Τα θύματα των κλοπών μιλούν στον ΣΚΑΪ.

«Πριν πέντε χρόνια περίπου ένα αυτοκίνητο μου κλέψανε από το Μαύρο λιθάρι στην παραλία στη Σαρωνίδα και μία δεύτερη πριν από λίγους μήνες, μου κλέψανε τη μοτοσικλέτα κάτω από το σπίτι μου στην Αθήνα», αναφέρει θύμα της συμμορίας προσθέτοντας πως μετά από λίγους μήνες «η αστυνομία με πήρε και μου είπε ότι η μοτοσικλέτα μου βρέθηκε, μου είπαν ότι βρέθηκε με αλλαγή χρώματος και παραποίηση αριθμό πλαισίου

«Είμαι από τους τυχερούς ή τους σοφούς την είχα ασφαλισμένη...», παρατηρεί.

«Στις 12 Ιουνίου το πρωί που κατέβηκα στην πυλωτή έλειπε το αυτοκίνητο. Προφανώς, έχουν τρόπο να ανοίγουν και της γκαραζόπορτες πλέον», περιγράφει άλλο θύμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη συμμορίας αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα, τα έκλεβαν, αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά τους, πλαστογραφούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας και στη συνέχεια τα διέθεταν εκ νέου στην κυκλοφορία.

Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα και το παράνομο όφελος ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από Κερατέα, Πειραιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μαγούλα, Άνω Λιόσια και Ίλιον.

Μάλιστα, φαίνεται πως δεν είναι η μόνη συμμορία, καθώς οι κλοπές αυτοκινήτων έχουν γίνει μάστιγα σε όλη την Αττική.

«Ήταν 15ης προς 16η Νοεμβρίου. Το αυτοκίνητο ήταν ακριβώς έξω από το σπίτι μου, Αγία Παρασκευή. Σηκώθηκα να πάω στη δουλειά γύρω στις πεντέμισι η ώρα και απλά βρήκα ένα άλλο παρκαρισμένο στη θέση του. Άρχισα έκανα βόλτες γύρω- γύρω τα στενά, τα τετράγωνα. Και φυσικά δεν βρήκα ποτέ τίποτα», συνοψίζει ακόμη ένα θύμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιτήδειοι δε σταματούν μόνο στην κλοπή, αλλά ζητούν και λύτρα.

«Επικοινώνησε μαζί μου άτομο το οποίο ήταν αλλοδαπής καταγωγής και μου είπε ότι λυπάται πολύ γι' αυτό που μου συνέβη. Μετά από δύο βδομάδες ξανά επικοινώνησε το ίδιο άτομο με αλλαγμένη φωνή και μου είπε ότι μπορεί λέει να έρθει σε επαφή με αυτούς που μου κλέψαν το αυτοκίνητο και με λίγα χρήματα να μου τα δώσουνε πίσω. Φυσικά, να μην επικοινωνήσω με τις αρχές. Και μετά από λίγες μέρες με ξαναπήρε τηλέφωνο και απέσπασε το ποσό των 500 €, χωρίς βέβαια να μου δοθεί το αυτοκίνητο πίσω»

«Μας κάλεσαν κάποιοι άνθρωποι και ζητούσαν χρήματα. Και μας είχε πάρει, επίσης, και κάποιος άλλος με απόκρυψη πριν από 2-3 μέρες και μας ζητούσε χρήματα, για να βρεθεί το αυτοκίνητο. Είχαμε φοβηθεί πάρα πολύ».

Αυτά σημειώνουν χαρακτηριστικά, παθόντες

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων μελών της σπείρας.

Πηγή: skai.gr

