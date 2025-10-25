Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ακόμη μια κατηγορούμενη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για μια 53χρονη με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε για καλλιέργεια βαμβακιού.

Κατηγορούμενες είναι και οι δύο κόρες της, οι οποίες μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Είναι η δεύτερη προφυλάκιση μέχρι στιγμής, ενώ απομένουν ακόμη δύο κατηγορούμενοι να απολογηθούν από τους συνολικά δώδεκα που οδηγήθηκαν σήμερα Σάββατο στα δικαστήρια.

Νωρίτερα, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή ένας από τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

