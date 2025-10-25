Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκμεταλλεύονταν ακόμη και ΑΦΜ νεκρών

Πολυεπίπεδες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα άλλοι 12 από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους. Εν τω μεταξύ, ευρήματα μεγάλης αξίας που εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο, αναβαθμίζουν σε κακούργημα τις εις βάρος του κατηγορίες. Την ίδια ώρα, συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός εκ των θυμάτων της οργάνωσης στον ΣΚΑΪ.

Θύματα από την ίδια οικογένεια

Ακόμα και δύο θύματα από την ίδια οικογένεια φέρεται να εξαπάτησαν τα μέλη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αγρότη από χωριό της Πέλλας που έπεσε θύμα του συγκεκριμένου κυκλώματος. Όπως καταγγέλλει στον ΣΚΑΪ έχει στην κατοχή του 10 στρέμματα, ενώ στο σύστημα εμφανίζονταν 3.000.

«Έδωσε το ΑΦΜ ο λογιστής. Εμείς τι έχουμε, 20 στρέμματα. Σε μένα γράφει 3.000 νοίκιασα. Το παιδί καθόλου δεν έχει και του έβαλαν και εκείνου 1.000. Τώρα και μερικοί από το χωριό είναι, αλλά αυτοί δεν μιλάνε. Αυτοί κάτι λίγα πήραν. Με τον λογιστή. Πιο πολύ αυτοί είναι μεγάλα κεφάλια. Έχει και πιο μεγάλα κεφάλια», αναφέρει το θύμα του κυκλώματος.

Μάλιστα όπως σημειώνει στον ΣΚΑΪ το θύμα, ο κατηγορούμενος λογιστής ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, φέρεται να παραδέχτηκε ότι δε γνώριζε το πρόσωπο που εξαπάτησε.

«Του λέει ο δικαστής: "τη γνωρίζεις;" -"Όχι". "Την πήρες τηλέφωνο καμία φορά;". -"Όχι". "Και πως πήρες τα χρήματα;"», περιγράφει.

Ο «εγκέφαλος» από τα Γιαννιτσά

Πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται να είχε και 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά που θα απολογηθεί τη Δευτέρα στον Ειδικό Ανακριτή. Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει αναβαθμίστηκαν και περιλαμβάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το κατηγορητήριο τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του μεταξύ άλλων, επώνυμα ρολόγια, αλλά και τσάντες από μεγάλους οίκους μόδας.

«Αυτοί ζούνε χλιδάτη ζωή και εμείς υποφέρουμε», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.



Η δράση του λογιστή, αλλά και του 38χρονου αρχηγού του κυκλώματος, ήταν κοινό μυστικό στα Γιαννιτσά.

«Αυτός που πιάσανε ο εγκέφαλος, είχε δικαστήρια και πριν. Ήταν σε ένα άλλο γραφείο, έκανε ατασθαλίες. Τον έδιωξαν και του έδωσαν άδεια να ανοίξει δικό του γραφείο», αναφέρει άλλος κάτοικος της περιοχής.

Οι δύο κατηγορούμενοι από τα Γιαννιτσά χρησιμοποιούσαν στοιχεία από κατοίκους της περιοχής, ακόμα και από κάποιους που δεν ήταν καν αγρότες και δεν κατείχαν γη.

Στον ανακριτή οι 12 κατηγορούμενοι- Πρώτη προφυλάκιση

Το πρωί, ακόμα 12 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δηλώνοντας άγνοια για τις κομπίνες.

«Κατέχω 15 στρέμματα και μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν», αναφέρει ο ένας κατηγορούμενος.

«Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Με προσέγγισαν και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια», αναφέρει άλλος.

«Όπως σε κάθε υπόθεση, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν το στοιχείου της γνώσης και το στοιχείο του δόλου. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι εντολείς μου», σχολιάζει ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος κατηγορουμένων.

Εντωμεταξύ, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο ανακριτή άτομο από τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Οι απολογίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος.

«Και νεκρούς ανασταίνει...»

Οι έρευνες της αστυνομίας φέρνουν στο φως κι άλλα «λαβράκια», καθώς, απ' ότι φαίνεται όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο εκμεταλλεύονταν ΑΦΜ ακόμα και νεκρών για να βγάλουν εύκολο χρήμα.

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση «είχε αναστήσει» και νεκρούς προκειμένου να αυξήσει τα δηλωμένα αγροτεμάχια και τα ποσά των ενισχύσεων, εκμεταλλευόμενη τα τρωτά σημεία του οργανισμού.

Ενδεικτικά, επί δύο χρόνια ένας 60χρονος αγρότης από την Πέλλα, εμφάνιζε να κατέχει αγροτεμάχια μισθωμένα από άνδρα, ο οποίος πέθανε το 2021. Το 2024, έλαβε ενίσχυση περίπου 400.000 ευρώ.

Μία άλλη 45χρονη γυναίκα με καταγωγή το Ρέθυμνο φαίνεται να μισθώνει αγροτεμάχια από το 2020 έως το 2025, τα οποία ανήκουν σε άνθρωπο που απεβίωσε το 2023, αλλά εκείνη συνέχιζε να δηλώνει τα χωράφια του.

Η ίδια γυναίκα φέρεται να έχει μισθώσει βοσκότοπο Ιεράς Μονής στην Αρκαδία, ενώ εκείνη κατοικεί και εργάζεται στην Καλαμπάκα Τρικάλων.

Για τα έτη 2023 και 2024 έλαβε ενίσχυση περίπου 30.000 ευρώ. Μία άλλη γυναίκα από τα Γιαννιτσά, που πέθανε το 2015, είχε δηλωθεί ως εκμισθώτρια σε αιτήσεις ενίσχυσης από το 2020 έως το 2024, για αγροτεμάχια σε Χίο, Λάρισα, Τσεπέλοβο Ιωαννίνων.

Μία 60χρονη από τα Γιαννιτσά με δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού, από το 2011, φέρεται να μισθώνει αγροτεμάχιο από άνδρα νεκρό από το 2015, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν ιδιοκτήτης του.

Μάλιστα η έναρξη μίσθωσης των ανύπαρκτων χωραφιών του νεκρού, έχει δηλωθεί 5 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η 60χρονη έλαβε ενίσχυση από το ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου 130.000 ευρώ.

Ο λογιστής

Ο 54χρονος λογιστής φαίνεται πως είναι άμεσος συνεργάτης της εγκληματικής οργάνωσης. Πολλά από τα μέλη της σπείρας έχουν δηλώσει στην Α.Α.Δ.Ε. ως διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης τη διεύθυνση του λογιστικού γραφείου και ως τηλέφωνο επικοινωνίας το δικό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του λογιστή, είναι σχεδόν μηδενικό, παρότι δραστηριοποιείται ως επιτηδευματίας, γεγονός που σύμφωνα με τους αστυνομικούς υποδηλώνει την ύπαρξη συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος.

Εμπλεκόμενοι στο εξωτερικό

Δύο κατηγορούμενοι, έχουν υποδείξει τον "Γιαννιτσιώτη" ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Ένας 38χρονος κατηγορούμενος βρίσκεται στη Ρουμανία ως… προπονητής ομάδας πετοσφαίρισης. Ένας 48χρονος βρίσκεται χρόνια στη Γερμανία, ένας 39χρονος στις ΗΠΑ, ένας 40χρονος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία όπως και μία 26χρονη τους τελευταίους δύο μήνες εργάζεται εκεί.

