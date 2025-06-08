Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά στην Μύκονο

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο κατάφερε το Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο νησί.

Η επιχείρηση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 7 Ιουνίου 2052, όταν ύστερα από στοχευμένη δράση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ ένας εξ αυτών προσπάθησε να διαφύγει αντιστεκόμενος σθεναρά. Παρά την προσπάθειά του, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος των συλληφθέντων και ενός ακόμη συνεργού που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων, αντίσταση, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η σπείρα, που δραστηριοποιούνταν από τον Μάιο του 2025, είχε εγκατασταθεί σε τρία ενοικιαζόμενα καταλύματα-«καβάτζες», όπου αποθήκευε ναρκωτικά. Η διακίνηση γινόταν με Ι.Χ. και μηχανές, με εντυπωσιακή προσοχή στην αποφυγή εντοπισμού: από τσιλιαδόρους έως ταχύτατες, επικίνδυνες διαδρομές με ελιγμούς.

Στις έρευνες που ακολούθησαν, με τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου, κατασχέθηκαν:

932,22 γρ. κοκαΐνης

7 γρ. ροζ κοκαΐνης

899 γρ. κάνναβης

1,4 γρ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

93 ναρκωτικά δισκία

5.060 ευρώ

περίστροφο και 10 φυσίγγια

μαχαίρι

όχημα και μοτοσυκλέτα

3 ζυγαριές ακριβείας

4 κινητά τηλέφωνα

Το αναμενόμενο κέρδος από τη διακίνηση υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Οι ναρκωτικές ουσίες θα εξεταστούν εργαστηριακά, ενώ τα χρήματα κατατέθηκαν στο Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία και οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη του τέταρτου μέλους.

