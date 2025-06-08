Λογαριασμός
Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος την Κυριακή: Κοντά στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία - Δείτε πίνακα

Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τους 37 βαθμούς, ανέβηκε η θερμοκρασία και στην περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και στο Άργος

Καύσωνας

Κοντά στους 38 βαθμούς ανέβηκε ο υδράργυρος την Κυριακή, με την Καλαμπάκα και τη Θεσσαλία γενικότερα, να εμφανίζει τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τους 37 βαθμούς, ανέβηκε η θερμοκρασία και στην περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και στο Άργος.

Το κύμα ζέστης επηρέασε σχεδόν όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς σε 47 σταθμούς του Αστεροσκοπείου, καταγράφηκαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου.

Δείτε τον σχετικό πίνακα: 

Μετεο

