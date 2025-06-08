Πυρκαγιά τώρα στην Υδρα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Υδρα.

Η φωτιά καίει, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σκουπίδια, κοντά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ένα ελικόπτερο (Ε/Π).

Παράλληλα, 14 πυροσβέστες μαζί με μία πεζοπόρο ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ έχουν κινητοποιηθεί και αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το Μετόχι Αργολίδας στο νησί, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες ζώνες.

Πηγή: skai.gr

