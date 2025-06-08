Λογαριασμός
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 25χρονος σε παραλία της Κισάμου

Ο 25χρονος άνδρας από το Πακιστάν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία κοντά στο γήπεδο στο Καστέλι

Ασθενοφόρο στα Χανιά

Ένα ακόμα τραγικό συμβάν σε παραλία στα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας 25 ετών (από το Πακιστάν) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία της Κισάμου και συγκεκριμένα στην παραλία που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο στο Καστέλι.

Παρά τις πρώτες βοήθειες που του πρόσφεραν οι διασώστες από το Κ.Υ. Κισάμου ο άτυχος 25χρονος δεν τα κατάφερε.

Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει “φως” στα αίτια θανάτου του.

Πηγή: flashnews.gr

