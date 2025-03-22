Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία εγγράφων και την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Συνελήφθησαν 3 άτομα, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη ενδελεχή έρευνα, -3- άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσαν - Οι ρόλοι

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024 είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων και ειδικά εγγράφων, τα οποία έχουν τη μορφή πλαστικής κάρτας που προοριζόταν για την παράνομη προώθηση μεταναστών προς ευρωπαϊκές χώρες.

Από τη δράση τους αποκόμιζαν υπέρογκα χρηματικά ποσά, ενώ διέθεταν πλήρες υπερσύγχρονο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, καθώς και τεράστιο απόθεμα πλαστών, που αντιστοιχούσαν σε έγγραφα σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους και συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ως εξής:

Το ηγετικό στέλεχος είχε συντονιστικό ρόλο, ενώ διαχειριζόταν και οργάνωνε τις παραγγελίες που λάμβανε το κύκλωμα, συνάπτοντας συμφωνίες με υποψήφιους «πελάτες» ενώ διευθετούσε και τις οικονομικές συναλλαγές, ορίζοντας τις τιμές πώλησης των εγγράφων.

Ταξίδευε συχνά σε γειτονική χώρα και προμηθευόταν κάρτες που έφεραν τα στοιχεία ασφαλείας και σήματα γνησίων σε μεγάλες ποσότητες, πετυχαίνοντας την αγορά τους σε χαμηλές τιμές.

Κατόπιν, τις μετέφερε στην Ελλάδα, προκειμένου να καταρτιστούν τα ανά παραγγελία πλαστά έγγραφα και να διατεθούν σε συνεργαζόμενα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Μάλιστα, για την απόκρυψη της δράσης του, είχε αναθέσει την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων σε έτερο μέλος – πλαστογράφο, στην οικία του οποίου είχε εγκατασταθεί και το εργαστήριο.

Ο πλαστογράφος αναλάμβανε την κατάρτιση των εγγράφων, χειριζόταν τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, τυπώνοντας με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού φωτογραφίες και στοιχεία υποτιθέμενου κατόχου των εγγράφων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ηγετικού μέλους.

Τα πλαστά έγγραφα παραδίδονταν στο τρίτο μέλος της οργάνωσης, το οποίο αναλάμβανε την παράδοση των εγγράφων στους υποψήφιους «πελάτες». Ως πελάτες φέρονταν επαγγελματίες διακινητές, οι οποίοι πραγματοποιούσαν συμφωνίες για την παράδοση σημαντικού αριθμού εγγράφων ανά παραγγελία.

Κατά τον τρόπο αυτό το κύκλωμα απέφευγε την παράδοση πλαστών εγγράφων σε μεμονωμένους μετανάστες, διατηρώντας σταθερές συνεργασίες κυρίως με δίκτυα διακίνησης μεταναστών.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του κυκλώματος, κατέδειξε το εύρος δράσης και την εξειδίκευση των μελών του, καθώς βρέθηκαν πλήθος εγγράφων με στοιχεία ασφαλείας αντίστοιχα των γνησίων, εξοπλισμός με κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και σύγχρονα μηχανήματα εκτύπωσης και εγχάραξης πλαστικών επιφανειών τεχνολογίας Laser και LED.

Το κύκλωμα φέρεται ότι, για κάθε Δελτίο Ταυτότητας αποκόμιζε έως -600- ευρώ, για κάθε Άδεια Διαμονής έως -400- ευρώ και για κάθε Ειδική Προξενική Θεώρηση Εισόδου (VISA) έως -600- ευρώ, ανάλογα με τη ποσότητα και την χώρα προέλευσης των εγγράφων.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, κατά το χρόνο δράσης της, υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4.104 δελτία ταυτότητας,

1.302 άδειες διαμονής,

526 άδειες ικανότητας οδήγησης,

47 Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις Εισόδου (VISAS),

61 κάρτες πολίτη,

5 διαβατήρια,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

πολυμηχάνημα τεχνολογίας inkjet,

2 εκτυπωτές inkjet,

εκτυπωτής led,

εκτυπωτής laser εγχάραξης πλαστικών διαφανειών και

θερμοκολλητής.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε στενή συνεργασία με το European Migrant Smuggling Center (E.M.S.C.) της EUROPOL, πραγματοποιώντας ανταλλαγή και ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των βασικών υπόπτων του κυκλώματος.

Μάλιστα, κατά την Ημέρα Δράσης (Action Day) ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL συνέδραμε την επιχείρηση μέσω της ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο των πληροφορικών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL (MOBILE OFFICE).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

